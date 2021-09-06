فريق حقوقي بمأرب ينفذ نزول ميداني لتوثيق قصف مليشيا الحوثي للمنازل بمديرية رحبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نفذ فريق حقوقي من مكتب حقوق الانسان بمحافظة مأرب وعدد من المنظمات المحلية نزولا ميدانيا لتوثيق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية الاسبوع الماضي بحق المدنيين الامنيين في مديرية رحبة جنوب غرب المحافظة، باستهدافها المباشر والممنهج لمنازل المواطنين والنازحين بالصواريخ والمدافع الثقيلة والطائرات المسيرة ما تسبب في مقتل عدد من المدنيين واصابة اخرين واجبار البقية على النزوح الى المديريات البعيدة.



وسجل الفريق الحقوقي شهادات عددا من المواطنين النازحين في مديرية الجوبة حتى لا تسقط هذه الانتهاكات التي ترتقي الى جرائم حرب بالتقادم وافلات مرتكبيها من العقاب.

وانتقد مدير مكتب حقوق الانسان بالمحافظة عبدربه جديع الصمت الدولي ازاء الجرائم والانتهاكات الانسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين ما يشجعها على التمادي في ارتكاب هذه الجرائم الانسانية، واستهدافها مؤخرا منازل المدنيين الامنيين في القرى البعيدة عن مناطق المواجهات بالصواريخ والقذائف والطيران المسير.