المحمدي يبارك لقمبيت انتخابه رئيسا للاتحاد السمكي الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

بارك العقيد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، للأستاذ عمر سالم قمبيت ، على انتخابه من قبل المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد التعاوني السمكي الجنوبي ، رئيسا للاتحاد .



وعبر رئيس انتقالي حضرموت خلال لقائه الأستاذ قمبيت ، في مكتبه بمقر الهيئة التنفيذية بالمكلا، الأحد ، بحضور عضو الجمعية الوطنية ، الأستاذ عوض أحمد بن جميل ، عن اعتزاز أبناء حضرموت وصياديها بهذا الانجاز المهم ، الذي يؤكد على المكانة الرفيعة التي تحتلها حضرموت في قلوب الجنوبيين ، ومدى تقديرهم لأبنائها ورموزها المجتمعية في مختلف المجالات

مجددا التأكيد على وقوف القيادة المحلية للمجلس بحضرموت إلى جانب صيادي المحافظة وجمعياتهم السمكية وقيادة اتحادهم .. متمنيا لقيادة الاتحاد السمكي المنتخبة التوفيق والسداد في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع السمكي، ومعالجة قضايا الصيادين وهمومهم ، والارتقاء بمستوى معيشتهم .

وأشاد قمبيت بجهود قيادة انتقالي حضرموت وانتصارها لحقوق صيادي المحافظة ، ودعمها ووقوفها إلى جانب الاتحاد السمكي بالمحافظة.