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انتزاع 1,495 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف المحافظات

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2021م، من انتزاع 1,495 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف المحافظات.

واوضح المركز في بيان له، ان الالغانم التي انتزعها بينها 14 لغماً مضاداً للأفراد، و834 لغماً مضاداً للدبابات، و646 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، ليصبح بذلك إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 272 ألفاً و770 لغماً، زرعتها ميلشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل العديد من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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