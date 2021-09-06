رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة العميد ناصر الطويل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء بوفاة العميد ناصر صالح الطويل الذي وافاه الأجل في أحد مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وقال بن دغر لقد " عاش الطويل مناضلًا وثائرًا، محبًا لأهله ولوطنه، رافضًا للظلم والتبعية، وعسكريًا ملتزمًا، لعقيدته العسكرية. قاد الطويل الحراك السلمي الجنوبي، وكان زعيمه، رافضًا توظيفه لأهداف ضيقة ومناطقية، وقال بعد جدل وأخذ وعطاء مع أصدقائه، إنني لا أراه إلا موحدًا واتحاديًا. فكان موقفه معززًا لموقف المناضلين الوحدويين من أمثاله".

واضاف " وقف العميد الطويل مع الشرعية، عندما تعرضت شرعية الوطن للغدر والخيانة من حفنة عنصرية رجعية متخلفة، وقالها بوضوح لأنصاره وأصدقائه، ولقيادات جنوبية عديدة، دعونا نهزم الحوثيين فهم وبال علينا وعلى الجميع، وبعد ذلك ننظر فيما يصلح الجمهورية والوحدة".

وعبر الدكتور بن دغر عن خالص التعازي وصادق المواساة لأبناء الفقيد، فقيد الوطن، وأسرته ومحبيه بهذا المصاب الأليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.