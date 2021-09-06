شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع موسع في المكلا يناقش الوضع الأمني بمديريات ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع موسع بمدينة المكلا الوضع الأمني في مديريات ساحل حضرموت والصعوبات التي تواجه الأداء الأمني والحلول المقترحة وسبل تطبيقها.



وفي الاجتماع أشاد أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم، بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية والعسكرية في تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة.. مؤكدًا على أهمية الحفاظ على وحدة القيادات الأمنية والعسكرية، وتناغمها مع السلطة المحلية في تحقيق الأمن واستمرار عملية البناء والتنمية.