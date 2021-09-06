بن مبارك يبحث مع وزيرة خارجية هولندا مستجدات الوضع على الساحة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم في العاصمة لاهاي مع وزيرة خارجية هولندا سيجريد كاخ، تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن والقضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وخلال اللقاء، تطرق الدكتور بن مبارك إلى العلاقات التاريخية بين اليمن وهولندا، معبراً عن شكر الحكومة اليمنية لكافة الدعم المقدم من مملكة هولندا لليمن خلال السنوات الماضية.

وأستعرض جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي بناءً على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، مؤكداً رغبة الحكومة اليمنية في التعاون البناء مع المبعوث الأممي الجديد الى اليمن جروندنبرج.

وجدد التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإجراءات صارمة لوضع حد لتعنت المليشيات الحوثية ورفضها لكافة الجهود الهادفة الى تحقيق السلام، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني وزعزعتها لاستقرار وأمن المنطقة.

وأشار بن مبارك الى استمرار الهجمات الإرهابية المتواصلة التي تقوم بها مليشيات الحوثي على محافظة مأرب والمناطق المحيطة بها والتي تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين خاصة من النساء والأطفال، فضلاً عن القيود التي تفرضها مليشيات الحوثي على إيصال المواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية للمواطنين الساكنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يفاقم من الحالة الانسانية المتدهورة أصلاً.

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية هولندا على أهمية استئناف عملية المفاوضات في سبيل إيجاد حلول سلمية للصراع في اليمن، معبرةً عن قلق هولندا البالغ إزاء قضية خزان صافر العائم والذي يتطلب معالجة فورية لهذه القضية تجنباً لكارثة بيئية ستؤثر على اليمن والمنطقة.

وأكدت استعداد هولندا للإسهام في إيجاد حلول للتعامل مع قضية ملف صافر، وان بلادها ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم لليمن لموجهة التحديات الإنسانية التي تواجهها بسبب الحرب.

حضر اللقاء سفير اليمن في هولندا سحر غانم.