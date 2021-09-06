شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حيدان والسفير الفرنسي يبحثان التعاون الأمني بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، التعاون الأمني بين البلدين وخاصة في مجال الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.



ونوه الوزير بالمواقف الفرنسية المساندة لليمن وشرعيته الدستورية.. مشيرا الى ما تتعرض له بعض المحافظات من عدوان غاشم من قبل ميليشيا الحوثي الارهابية وقصفها لمخيمات النازحين بمأرب.

من جانبه عبر السفير الفرنسي عن تطلع بلاده الى استقرار الأوضاع في اليمن.. لافتا الى ان على ميليشيا الحوثي ان تحكم العقل في العديد من القضايا وفي مقدمتها صيانة حوض صافر النفطي في الحديدة واحترام حقوق المدنيين والنازحين ورفع قبضتها الحديدية عن المناطق الخاضعة لسيطرته.