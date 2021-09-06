الوليدي وممثل الصحة العالمية يطلعان على سير العمل في هيئة الأدوية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي، والممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور أدهم رشاد، سير العمل في الهيئة العليا الأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن.



وقدم المدير التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالقادر الباكري، شرحا عن أنشطة ومهام الهيئة، والتحديات التي تواجهها.

كما زار الوليدي والممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية، إدارة المختبرات بالهيئة، واطلعا من مدير المختبرات الدكتور فضل ابوبكر على أقسام الاستشراب واستلام العينات والميكروبايولجي وضمان الجودة والقسم الفيزيائي والكيميائي.