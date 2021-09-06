شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة إمكانية توسيع تدخلات منظمة الإنقاذ الدولية في القطاع الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان اليوم بعدن مع نائب منسق مشاريع التنمية بمنظمة الإنقاذ الدولية بعدن الدكتورة سميحه باطاهر، آليات الدعم الممكن لمركز الأمل لمعالجة المصابين بفيروس كوفيد ١٩ وإمكانيات تدخل المنظمة بهذا الشأن.



وقدم ممثلو المنظمة شرحا عن تدخلاتها في القطاع الصحي ونوعية هذه التدخلات وإمكانيات التوسع فيها.

حضر اللقاء وكيل الوزارة الدكتور مصلح التوعلي وعدد من المسئولين.