معين عبدالملك يعزي بوفاة العميد ناصر الطويل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل العميد ناصر صالح الطويل، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.



ونوه رئيس الوزراء في برقية وجهها إلى نجل الفقيد صلاح ناصر الطويل واخوانه، وجميع أفراد اسرته وكافة آل الطويل، بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية وادواره العملية خلال مشوار حياته.

واعرب عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلا إلى الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه ورفاقه وكل محبيه الصبر والسلوان.