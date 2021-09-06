شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام برنامج تطوير مناهج كلية المجتمع بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت كلية المجتمع بسيئون اليوم، برنامج تطوير مناهجها، ضمن أنشطة برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وأشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، الى أهمية البرنامج لتطوير المناهج التعليمية ضمن المعايير الحديثة التي تواكب التطور المستمر في مختلف التخصصات والمجالات المطلوبة في سوق العمل المحلي، مشيدا بالشراكة الفاعلة مع المنظمات الدولية في تنفيذ البرنامج.

فيما ثمن عميد الكلية الدكتور عبدالقادر الكاف، الجهود المبذولة لإنجاح البرنامج.