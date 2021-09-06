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وزارة الصحة توزع الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، توزيع الدفعة الثانية من اللقاح الخاص بفيروس كورونا كوفيد ١٩ والذي استلمته الوزارة مؤخرا.

 

ودعا نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان، المواطنين الى التسجيل لأخذ اللقاح عبر منصة التسجيل التابعة للوزارة لأخذ جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.. مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للصحة من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغسل اليدين.

 

من جانبه أكد مدير مكتب اليونيسيف بعدن تشارلز نزوكي، التزام المنظمة بالعمل على توفير باقي اللقاحات ومنها استرازينيكا ..داعيا المحافظات التي تسلمت اللقاح اليوم إلى تنفيذ حملة التحصين لجرعة واحدة من جونسون آند جونسون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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