سفير بلادنا في عمان يلتقي وزير المكتب السلطاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن في مسقط الدكتور خالد بن شطيف اليوم مع وزير المكتب السلطاني الفريق اول سلطان النعماني العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن.



وأكد السفير حرص الحكومة اليمنية على ايقاف الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية وانجاح مساعي السلام في اليمن وتعاونها مع الجهود التي تبذلها سلطنة عمان والمبعوث الأممي والمبادرات الدولية والاقليمية المطروحة.

ونوه بدور سلطنة عمان الايجابي في الجهود التي تقوم بها لتقريب وجهات النظر وايقاف الحرب ومواقفها الانسانية المميزة.

من جانبه اكد الفريق النعماني موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره واستمرار جهود السلطنة في العمل لايجاد حل للازمة اليمنية.