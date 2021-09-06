الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة العميد ناصر الطويل

وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

امير السيد

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