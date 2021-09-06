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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة العميد ناصر الطويل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى صلاح ناصر الطويل واخوانه بوفاة والده العميد ناصر صالح الطويل.
واشار الرئيس الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وادواره العملية خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.
وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.