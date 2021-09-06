مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية، أنها وثقت 34 اصابة و سبع حالات وفاة بكورونا اليوم الاثنين.



الإصابات الجديدة تم تسجيلها في محافظات حضرموت 16، 5 عدن، 4 البيضاء، 3 تعز، 2 مارب ، وواحدة في كل من شبوة والمهرة، وسقطرى، وابين، بينما سجلت الوفيات في حضرموت 5، المهرة1، تعز1.

وبذلك يرتفع إجمالي الاصابات في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها الى 8142 منها 1530 وفاة و5016 حالة تعاف