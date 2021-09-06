الحكومة: السلام لم يكن يوما ضمن خيارات مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت الحكومة اليمنية إن تصعيد مليشيا الحوثي وتهديدها بتوسيع حربها، بالتزامن مع تولّي المبعوث الأممي الجديد مهام عمله، رسالة واضحة على أن السلام لم يكن يوما ضمن خياراتها.



وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فقد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري 2021.

وأوضح رئيس الحكومة، معين عبدالملك، أن هناك جهوداً جارية لعودة الحكومة بكامل قوامها لممارسة مهام عملها من الداخل، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر مع السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

ولفت إلى أن الرئيس هادي أصدر توجيهات حازمة عقب لقائه مع محافظي عددٍ من المحافظات، لتنظيم العلاقة مع السلطات المحلية، وتعزيز الإيرادات والآليات المتفق عليها لضبط التجاوزات، وتعزيز الموارد العامة، ووضع ترتيبات مالية ومحاسبية في هذا الجانب.