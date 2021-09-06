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جميح: هدفان للحوثيين من وراء التصعيد في محافظة مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قال سفير اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح، إن للحوثيين "هدفين من التصعيد في مأرب، يتمثل الهدف الأول في السيطرة على منابع النفط.

 

وأوضح أن "أهداف مليشيا الحوثي تتفق مع أهداف إيران لإضعاف دول المنطقة لصالح المشروع الإيراني".

 

وأشار إلى تكبد المليشيا خسائر بشرية ومادية فادحة خلال المعارك الأخيرة في مأرب، التي شارك فيها طيران التحالف بفاعلية، وكسر الهجمات المتتالية للحوثيين بأنساق متعددة

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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