شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جميح: هدفان للحوثيين من وراء التصعيد في محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قال سفير اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح، إن للحوثيين "هدفين من التصعيد في مأرب، يتمثل الهدف الأول في السيطرة على منابع النفط.



وأوضح أن "أهداف مليشيا الحوثي تتفق مع أهداف إيران لإضعاف دول المنطقة لصالح المشروع الإيراني".

وأشار إلى تكبد المليشيا خسائر بشرية ومادية فادحة خلال المعارك الأخيرة في مأرب، التي شارك فيها طيران التحالف بفاعلية، وكسر الهجمات المتتالية للحوثيين بأنساق متعددة