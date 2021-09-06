قتلى وجرحى حوثيون في عدد من الجبهات بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل عدد من عناصر المليشيات الحوثية وجرح عدد آخر، اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021م، علي يد القوات المشتركة جراء خروقات في أربع جبهات بالساحل الغربي.



الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن مليشيات الحوثي التابعة لإيران حاولت ساعات النهار والساعات الأولى من المساء استهداف مواقع عسكرية حاكمة في خطوط التماس بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة في جبهات الخمسين والصالح وكيلو 16 بمدينة الحديدة وشرق منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا وتم التعامل معها بحزم.

وأكد أن القوات المشتركة في الجبهات المشار إليها وجهت ضربات موجعة بالسلاح المناسب أوقعت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات وأخمدت مصادر نيرانها.

يشار إلى أن القوات المشتركة والتي تمسك بزمام السيطرة التامة في كامل خطوط التماس بجبهات الساحل الغربي أفشلت الأسابيع القليلة الماضية سلسلة محاولات لمليشيات الحوثي الإنقلابية إعادة ترتيب دفاعاتها وتحديدا في الجبهات المتقدمة داخل مدينة الحديدة، و جبهة حيس وكبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة.