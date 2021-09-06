مقتل أحد أفراد شرطة السير طعنا ورميا بالرصاص في العاصمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

قتل أحد أفراد شرطة السير وأصيب ثلاثة مواطنين آخرين، طعناً ورمياً برصاص أحد المسلحين في شارع الستين وسط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية.



وفي التفاصيل الحادثة ذكر الإعلام الأمني الحوثي أن "الجريمة حدثت عقب مشادة كلامية بين المدعو صدام فيصل عبدالله مقبل كزمة -28 عاما-، والمجني عليه محمد علي محمد احمد جبارة -42عاما-، حيث قام المدعو كزمة بطعن المجني عليه محمد جباره بجنبية وإطلاق الرصاص".

وذكر أن "ذلك نتج عن اصابة شخصين على دراجة نارية تزامن وجودهما في المكان اثناء إطلاق الجاني للنار، وهما المجني عليهما سلمان حسن احمد محي الدين عبدالله -20 عاما-، وحسن علي محمد حسن الحرازي -23 عاما-".

ولفت الإعلام الحوثي الى أن "المتهم لاذ بالفرار بسيارته نوع “شاص” حتى جولة الولاعة بشارع الستين الشمالي فاصطدم بسيارة نوع “باص” تابع للمواطن فارس نشطان محمد قاسم الفيصلي -36 عاما-، وعند حضور رجل المرور المساعد احمد عبدالله علي نشوان – 27 عاما-، باشره المتهم بإطلاق الرصاص عليه واصابه في الفخذ بالرجل اليسرى أدت إلى استشهاده".

وتشهد والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجرائم وأعمال القتل والنهب والسرقات.