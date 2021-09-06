صنعاء.. إعدام قتلة الأغبري صنعاء وسط إجراءات أمنية مشددة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت مصادر حقوقية، أن السلطات القضائية في العاصمة اليمنية صنعاء، والخاضعة لسيطرة الحوثيين، نفذت اليوم الإثنين، حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص أُدينوا بتعذيب وقتل "عبدالله الأغبري"، في القضية التي لاقت تفاعلاً شعبياً وأثارت سخطاً كبيراً لدى عامة الناس.

وقال المحامي "وضاح قطيش"، وكيل المجني عليه "عبدالله الأغبري"، إنه تم اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور وكيل أولياء الدم وحضور وكيل نيابة شرق الأمانة "إعدام المحكوم عليهم الأربعة".

وتابع "قطيش" في حسابه على فيس بوك، أنه تم قراءة الحكم قبل التنفيذ وقام بعض التجار وفاعلي الخير وأولياء أمور المحكوم عليهم من أجل محاولة أخيرة للعفو عن دم الشهيد، فاختار أولياء الدم الاحتماء بإنصاف العدل وتم تنفيذ الحكم.\

وفي اكتوبر الماضي قال "قطيش" في فيديو مباشر بثه على صفحته بـ"فيسبوك" مع عدد من المحاميين المتطوعين في القضية إن "المحكمة الإبتدائية في صنعاء قررت معاقبة كلٍ من "عبد الله السباعي، وليد العامري، محمد الحميدي، دليل الجربه، منيف المغلس" بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت لقتلهم عمداً وعدواناً الشاب عبدالله الأغبري".

وأضاف قطيش أن المحكمة قضت "بسجن المتهم عبدالله القدسي لمدة سنتين تبدأ من تاريخ القبض عليه، وإغلاق المرافعات في القضية".

وأشار إلى أن المحكمة قررت "مصادرة المضبوطات، والزام المتهمين الخمسة(المحكوم عليهم بالإعدام) بدفع خسائر اولياء الدم بمبلغ 400 الف ريال".

ومنذ احالة القضية الى المحكمة لم توضح السلطات الحوثية دوافع تورط العصابة بقتل الشاب الأغبري، رغم مرور أكثر من عام على الجريمة.

وقتل "الأغبري" على يد مالك محل السباعي لبيع الجوالات في صنعاء وآخرين معه قبل نحو عام، بعد ست ساعات من التعذيب، في قضية أثارت الرأي العام اليمني عقب انتشار فيديوهات للتعذيب على وسائل التواصل الاجتماعي