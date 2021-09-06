إدارة منتدى الطالب المهري بحضرموت تزور وكيل المحافظة للشؤون الفنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

زارت إدارة منتدى الطالب المهري بحضرموت، اليوم، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية المهندس عبدالناصر كلشات، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة الأستاذ عدنان بادينار، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ سمير هراش.



وناقشت إدارة المنتدى مع وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، حاجات الطلاب في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد، الذي زاد من معاناة الطلاب المعيشية.

وأبدى الوكيل العبودي استعداده التام لتقديم الدعم المادي للطلاب الدارسين وللمنتدى، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات أمامهم.. مؤكدًا الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، بالطلاب وحرصها على تهيئة الأجواء لهم لتحصيل أعلى المراتب العلمية.

وفي نفس السياق؛ زارت إدارة المنتدى، مدير عام مكتب الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة الأستاذ عدنان بادينار، حيث تم مناقشة أهم المعوقات المالية التي يواجهها المنتدى.

من جانبه أكد بادينار استعداده التام لوضع الحلول والمعالجات المناسبة لحلحلة كافة الصعوبات أمام الطلاب، واعدًا بمتابعة عدد من الجهات المانحة والداعمة لتقديم الدعم للطلاب لتخفيف معاناتهم.

من جهة أخرى قامت إدارة المنتدى بزيارات مماثلة لرئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية المهندس عبدالناصر كلشات، ولمدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ سمير هراش، وذلك في إطار مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالطلاب الجامعيين.

وكانت إدارة منتدى الطالب المهري بحضرموت قد قدمت درعين تذكاريين لوكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، ولمدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة الأستاذ عدنان بادينار، نظير الدعم المادي والمعنوي الذي قدموه للطلاب وللمنتدى.