أمين عام محلي المهرة يضع حجر الأساس لمشروع مركز الندوة التنموي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

وضع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم، حجر الأساس لمشروع مركز الندوة التنموي ، برعاية معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي ، وإشراف مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي باليمن ، وتنفيذ شركة نهام الخليج للمقاولات.



وخلال الفعالية أشار الأمين العام إلى أن السلطة المحلية ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ، ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع ، شاكراً الندوة العالمية للشباب الإسلامي تنفيذهم للمشروع في المحافظة، ومتمنياً أن يكون المشروع بادرة خير لتنفيذ مشاريع أخرى بالمحافظة.

من جانبه أوضح منسق المشاريع بالندوة العالمية للشباب الإسلامي باليمن عثمان صويلح، أن المشروع يتكون من مسجد ومركز تدريب يقدم مجموعة من الخدمات التنموية للشباب ، لافتاً إلى أن المشروع يأتي في إطار المشاريع التي تخدم الشباب في اليمن ولتعزيز البنية التحتية للمنشآت التعليمية ضمن ثلاثة مراكز يتم بناؤها في ثلاث جامعات يمنية