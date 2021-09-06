مكتب التربية وثانوية بلقيس للبنات بالمهرة يكرمان الطالبة البذيجي لتفوقها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

كرم مكتب التربية والتعليم محافظة المهرة وثانوية بلقيس للبنات بمدينة الغيضة، اليوم، الطالبة نور الهدى عبدالله البذيجي لحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة في اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021م القسم العلمي وحصولها على نسبة نجاح 98,63%.



وخلال الاحتفالية التكريمية بارك مدير عام مكتب التربية والتعليم الأستاذ سمير مبخوت هراش الطالبة بمناسبة تفوقها العلمي ، مشيراً إلى أن المكتب وكافة القطاع التعليمي بالمحافظة يحصدون اليوم ثمار جهود أبنائهم المتفوقين.

ولفت إلى أن ثانوية بلقيس للبنات مدرسة رائدة في التعليم ، مشيدا بجهود المعلمات في الثانوية وتوصيل المعلومة بالشكل الصحيح.

من جانبها أوضحت مديرة ثانوية بلقيس الاستاذة فاطمة علي الشماسي أن أهم أسباب النجاح في الثانوية هو تشارك الإدارة مع الطالبات الأفكار ، والعمل بروح الفريق الواحد ،شاكرة السلطة المحلية بقيادة المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر ومكتب التربية والتعليم على دعمهم وتشجيعهم للعملية التعليمية ، داعية الطالبات للاقتداء بالطالبة نور الهدى في التحصيل العلمي.

من جهتها أشارت الطالبة المحتفى بها نور الهدى البذيجي إلى أن هذا اليوم يمثل فرحة لكل الطالبات والمعلمات ولكل المنتسبين للقطاع التعليمي بالمحافظة ، لافتةً إلى أن نجاحها يعود إلى دعم وتشجيع والديها ومعلماتها بعد الله تعالى.

وقدمت الطالبة نور الهدى في نهاية الاحتفالية شهادة شكر وعرفان لمديرة الثانوية وكافة المعلمات لجهودهن المبذولة في خدمة التعليم.