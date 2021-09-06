نيمر يدشن المخيم الطبي الـ "12" لعمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بمستشفى الغيضة المركزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، الأستاذ سالم عبدالله نيمر ،صباح اليوم بمستشفى الغيضة المركزي المخيم الطبي الثاني عشر لعمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات ، برعاية وزير الصحة العامة والسكان د. قاسم بحيبح ومعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ، رئيس المجلس المحلي، وإشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، وتنفيذ مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الانسانية عبر شريكها مؤسسة وصال للتنمية.



وخلال التدشين أشار نيمر إلى أن السلطة المحلية ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة وجهت مكتب الصحة بالمحافظة تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتوفير الإمكانيات المتاحة لانجاح المخيم ، متمنياً استفادة المواطنين من الخدمات التي يقدمها المخيم.

من جانبه أوضح مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة االدكتور عوض مبارك سعد، أن المهرة بحاجة لمثل هذه المخيمات خاصة وأنها تشهد توافد أعداد كبيرة من النازحين، داعياً إلى تكثيف التدخلات الصحية لخدمة أبناء المحافظة .. ومشيرا إلى أن المخيم سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمرضى.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية بأن المخيم يستهدف إقامة 150" عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، لافتاً إلى أن المخيم يقام في مستشفى الغيضة المركزي خلال الفترة من 10-4 سبتمبر الجاري.

وأشاد بالتسهيلات التي تقدمها السلطة المحلية بالمحافظة في سبيل إنجاح المخيم وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.