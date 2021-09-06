عبدون يترأس اجتماعاً للجان المكلفة من التوجيه التربوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

ترأَّسَ وكيلُ أوَّلِ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ مديرُ تربيةِ حضرموتَ الأستاذ جمال سالم عبدون، اجتماعاً للِّجانِ المكلفةِ بالنزولاتِ الميدانيةِ من قبلِ شعبةِ التوجيهِ التربوي بالمحافظةِ.



وكُرِّسَ الاجتماعُ لوضعِ آليةٍ لمناقشةِ جُملةٍ من القضايا التربويةِ والتعليميةِ وتحديدِ المهامِ الخاصةِ برؤساءِ وأعضاءِ اللجانِ المكلفةِ بالنزولاتِ على رياضِ الأطفالِ والمدارسِ والثانوياتِ والمجمعاتِ التربوية ِوالتعليميةِ ورياضِ الأطفالِ في المدارسِ الأهليةِ والخاصةِ على مستوى مديرياتِ المحافظة .

وأكَّدَ الوكيلُ عبدون في الاجتماعِ على أهميةِ الاتفاقِ على العديدِ من الجوانبِ الفنيةِ والإداريةِ التي سيتمُّ وضعُها في خلالِ النزولاتِ وتعريفِ رؤساءِ وأعضاءِ اللجانِ بمهامِهِم كلٌّ في اختصاصاتِهِ والعملِ المشتركِ بين شعبتي التوجيهِ والمناهجِ والتعليم.

أشارَ عبدون إلى حرصِ قيادةِ العملِ التربوي بالمحافظةِ في الإشرافِ والمتابعةِ والتقييمِ المستمرِ للعمليةِ التربويةِ والتعليميةِ بالمديرياتِ والمحافظةِ؛ مبيناً أنَّ ما حَظِيَتْ به تربيةُ حضرموتَ من دعمٍ سخيٍّ وغيرِ محدودٍ من قبلِ راعي التعليمِ الأولِ محافظِ حضرموتَ قائدِ المنطقةِ العسكريةِ الثانيةِ في المجالاتِ كافةً يجبُ أنْ يكونَ له الأثرُ الملموسُ في الميدانِ التربوي والتعليمي؛ وتطرَّقَ إلى الدورِ الذي يجبُ أنْ تقومَ به اللجانُ المكلَّفَةُ بالإشرافِ والمتابعةِ على العمليةِ التربويةِ والتعليميةِ من خلالِ الجلوسِ مع الإدارتِ المدرسيةِ وحلحلةِ الإشكالاتِ التي تواجُها إضافةً إلى تفقُّدِ سيرِ الحصصِ الدراسيةِ والاطلاعِ على دفاترِ التلاميذِ والطلابِ ومتابعةِ ما قُطِعَ من المقرراتِ الدراسيةِ والتحضيرِ الدهني والكتابي من قبلِ المعلمين وتقديمِ حصةٍ نموذجيةٍ من قبلِ رئيسِ الفريقِ المكلَّفِ ومتابعةِ النشاطاتِ اليوميةِ للبراعمِ والتلاميذِ والطلابِ في اليومِ الدراسي للارتقاءِ والنهوضِ بالواقعِ التربوي والتعليمي على مستوى المديرياتِ والمحافظة.