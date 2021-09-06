شكرا لبحثكم عن خبر ​قصف على أرامكو السعودية بـ10 مسيرات و6 بالستي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني الخاضع لجماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، أمس، أن جماعته استهدفت منشآت تابعة لشركة "أرامكو" السعودية بعشر طائرات مسيرة وستة صواريخ باليستية.

وقال سريع في بيان إن قواته "تمكنت من استهداف منشآتٍ تابعةٍ لشركةِ أرامكو في (رأسِ التنورة) بمنطقة الدمام شرقي السعودية بـ8 طائرات مسيرة نوع (صماد 3) وصاروخٍ باليستي نوع (ذو الفقار)".

وأكد المتحدث العسكري "قصفُ منشآتِ أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسة صواريخَ باليستيةٍ نوع بدر وطائرتينِ مسيرتينِ نوع صماد3". وقال إن العملية "حققت أهدافَها بنجاح".

وتوعد سريع المملكة العربية السعودية بـ"تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية" على أراضيها.

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع السعودية، إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت (3) صواريخ بالستية و (3) طائرات مسيّرة مفخخة "أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران".

وأوضحت الوزارة في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية على لسان المتحدث الرسمي العميد تركي المالكي "أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة ( 21:32 ) من مساء السبت ( 04 سبتمبر 2021 م ) صاروخًا بالستيا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة".

وأضاف "المالكي بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة (سعوديان) وتضرر (14) منزلًا سكنيًا بأضرار خفيفة". مبينًا"أن هذا السلوك الهمجي واللا مسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف الأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة".

وقال المالكي "إن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".