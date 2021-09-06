شكرا لبحثكم عن خبر وفاة العميد ناصر الطويل ابرز مؤسسي جمعية المتقاعدين العسكريين والحراك الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علي مقراط

توفى امس ابرز مؤسسي جمعية المتقاعدين العسكريين والحراك الجنوبي العميد ناصر صالح عبد القوي الذي عرف بناصر الطويل في مستشفى خليج عدن بعد صراع طويل مع المرض الذي داهمه منذ فترة طويلة.

وقال صلاح ناصر الطويل نجل فقيد الوطن والقوات المسلحة العميد ناصر الطويل أن والده لاقي ربه بعد تعرضه لخمس جلطات دماغية متتالية وأنه قبل وفاته لم يتم قبول حالته في بعض المستشفيات بما في ذلك مستشفى الجمهورية التعليمي.

وبرحيل المناضل الجسور العميد ناصر الطويل فقد الوطن والشعب الجنوبي أحد رموزه الوطنية التاريخية التي قدمت الغالي والنفيس من قضية شعبه.

وكان الطويل من الطلائع الأولى التي تقدمت صفوف الحركة الوطنية الجنوبية الحراك الجنوبي ومن مؤسسي الجيش الجنوبي البارزين.ومات لم يأخذ شي بل لم ينال أبسط حقوقه المشروعة.

رحم الله فقيد الوطن الكبير المناضل العميد ناصر الطويل واسكنه الفردوس الاعلى من الجنه واللهم الجميع الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون