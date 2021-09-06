رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا للشؤون القانونية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، قرارًا بتشكيل لجنة عليا للشؤون القانونية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي. ونشر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، أن رئيس المجلس، عيدروس الزُبيدي، أصدر القرار رقم "76" لعام 2021، بشأن تشكيل اللجنة العليا للشؤون القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي. وتضمن القرار المواد التالية: مادة(1): تُشكّل اللجنة العليا للشؤون القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي من الآتية أسمائهم: أ.د. سعد محمد سعد رئيساً د. صالح علي المرفدي نائباً د. علي حمود العولقي عضواً القاضي/ صلاح راشد حسين عضوا محسن علي عبيد عضواً د. عبدالله أحمد باصهيب عضواً د. عبدالعزيز علي هادي عضواً مادة(2): ينظم عمل اللجنة لائحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس المجلس الانتقالي. مادة(3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للمجلس الانتقالي الجنوب ووسائل الإعلام التابعة له.

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