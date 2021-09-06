شكرا لبحثكم عن خبر المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن يتسلّم مهامه ويعد بالعمل "بلا هوادة" لتحقيق السلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسلم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الأحد، مهام عمله رسميا، تزامنا مع تصعيد جماعة الحوثي على الأرض.

وأكد المبعوث الأممى الجديد إلى اليمن في بيان، أنه سيبذل كل ما في وسعه للمساهمة في تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن.

وقال جروندبرج: "أتولى مهامي كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن؛ يشرفني هذا التكليف الهام ويشعرني بالتواضع".

ومخاطبا اليمنيين، أضاف الدبلوماسي السويدي: "كما يعلم الكثير منكم، صرت محبًا لبلدكم الجميل على مدار العقد الماضي وأشعر نحوه بالاحترام مما زاد من صعوبة متابعة أحداث السنوات السبع الأخيرة".



وتابع: "إنني أقبل هذه المسؤولية بوعي كامل لحجم المهمة وتعقيدات الوضع والتحديات التي تنتظرنا".

لكنه أكد أنه سيبذل كل ما في وسعه "للمساهمة في تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن"، وأنه "سيعمل بلا هوادة سعياً لتحقيق السلام" في هذا البلد.

واختتم بيانه بالقول "بصفتي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أتطلع إلى تفاعلات تتسم بالصراحة، وتشمل الجميع، وتسودها الجدية في المقام الأول، مع النظراء اليمنيين والإقليميين والدوليين. معاً، يمكننا مساعدة اليمن لتغيير المسار نحو حل سلمي لهذا النزاع".

وتتزامن هذه المهمةٌ الأممية مع تصعيد حوثي على الأرض بهجمات تستهدف السعودية والداخل اليمني، في انتهاكات يرى مراقبون أن أشواك تزرعها المليشيات الموالية لإيران، فى طريق السلام المنشود.

ويتسلم هانس جروندبرج، مهامه خلفا للبريطاني مارتن غريفيث، الذي تم تعيينه وكيلا للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)