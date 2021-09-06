شكرا لبحثكم عن خبر امس .. تسجيل 52 إصابة جديدة و 4 وفيات بكورونا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل 52 إصابة جديدة و 4 حالات وفاة بكورونا، ليصبح إجمالي الحالات النشطة 1,593. مستجدات كورونا خلال الساعات الماضية:

تم تسجيل (52) حالة إصابة مؤكدة من المحافظات التالية : (30) # حضرموت (8) # مأرب (4) # عدن (4) # البيضاء (2) # لحج (2) # شبوة (1) # تعز (1) # الضالع وتم تسجيل(4) حالات وفاة من المحافظات التالية : (1) # حضرموت (1) # مأرب (1) # تعز (1) # شبوة كما تم تسجل (21)حالة شفاء من المحافظات التالية : (19) # عدن (2) # تعز وتم إجراء (29) فحص اليوم للمرضى. فحوصات المسافرين لهذا اليوم لم تبلغ.

ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (8108) منها (1523) وفاة و(4982) تعافي. إدارة مكافحة اأمراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة والسكان.

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