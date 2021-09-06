لحج.. مقتل امرأة بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي في منطقة الشريجة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت امرأة يمنية، مساء الأحد، جراء انفجار لغما أرضيا زرعته ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا شمال محافظة لحج جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "نظيرة مقبل؛ قتلت إثر انفجار لغما من مخلفات مليشيات الحوثي في منطقة الشريجة بمديرية القبيطة شمالي لحج".



وأوضح أن الانفجار وقع أثناء عودتها إلى قريتها من جبل ابجر الذي كانت ترعي فيه الأغنام، مشيرا إلى الأهالي حاولوا إسعافها، إلا أنها فارقت الحياة قبل الوصول إلى أحد المراكز الطبية نظراً لوعورة الطريق في المنطقة الجبلية.



وتسببت الألغام والعبوات التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق مختلفة من اليمن، بمقتل وإصابة وتشوه المئات من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

