قيادي حوثي يقتل رجل مرور وهو يؤدي عمله وسط العاصمة صنعاء 

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم قيادي حوثي بارز، اليوم الأحد، على قتل أحد جنود المرور، أثناء أداء واجبه، في إحدى الجولات، بشارع الستين الشمالي، شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن القيادي الحوثي "صدام فيصل عبد الله كزمه"، من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، أقدم على قتل جندي المرور "أحمد نشوان"، رميًا بالرصاص، بعد محاولة الجندي إيقافه خلال أدائه واجبه المروري في الجولة التي استحدثتها المليشيا مؤخرًا جوار المدينة الليبية، بشارع الستين الشمالي".

وأوضحت المصادر، "أن القيادي الحوثي، كان يقود أحد الأطقم التابعة لمليشيا الحوثي أثناء ارتكابه الجريمة، والذي كان يمشي بالطقم عاكسا لخط المرور المعتاد، وأثناء محاولة الجندي إيقافه، فتح النار على الجندي وقتله على الفور".

وأشارت المصادر إلى "أن القيادي الحوثي بعد ارتكابه جريمة قتل الجندي وسط الجولة التي كان يؤدي عمله فيها، قام بمنع أي شخص حاول اسعاف الجندي، وتركه ينزف حتى فارق الحياة".

وأثارت هذه الجريمة استياء كبيرًا في أوساط جنود وضباط المرور، الذين أعلنوا بدء تنفيذ الإضراب ابتداء من صباح يوم غد الإثنين، تنديدا بهذه الجريمة، والمطالبة بتسليم القاتل، وذلك في ظل رفض المليشيا القبض على المجرم لمحاكمته على ارتكابه هذه الجريمة.

وذكرت مصادر أمنية خاصة، أن مليشيا الحوثي، لم تقم -حتى كتابة هذا الخبر- بضبط المجرم، وأرجعت السبب إلى "أن المجرم قيادي حوثي، ومشرف كبير تابع للمليشيا، ومجاهد (حسب وصف المليشيا لقادتها الميدانيين)".