انعقاد دورة تدريبية في المكلا حول آليات المطالبة المشروعة للنقابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت امس بمدينة المكلا دورة تدريبية حول آليات المطالبة المشروعة للنقابات وتنظيم نشاطها وفقًا لقانون النقابات بمشاركة قيادات النقابات الفرعية بساحل حضرموت.



الدورة التي تأتي ضمن مشروع تعزيز قدرات المجتمع المحلي حول آليات الحكم الرشيد ٢٠٢١ هدفت إلى التعريف بقانون النقابات العمالية والتنفيذية، ومفهوم الديمقراطية الحرة وآليات المطالبة المشروعة بالحقوق العمالية وتنظيم العلاقة بين الأعضاء والمنظمات النقابية واكساب التأييد والدعم والمناصرة.