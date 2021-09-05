بعد ساعات من الجريمة.. - تعز.. الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مواطن أقدم على قتل والده 

المنامة - ياسر ابراهيم - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، اليوم الأحد، من القبض على مواطن أقدم على قتل والده، بعد خلاف بينهما على مبالغ مالية، بعد ساعات من ارتكابه الجريمة.

وكان المواطن، "رمزي أحمد عبد الكريم اليوسفي"، قد ارتكب جريمة قتل والده، احمد اليوسفين مساء الأحد، في منطقة السلخانة، بسبب خلافات أسرية سابقة بينهما على مبالغ مالية.

وحسب مركز الإعلام الأمني بتعز، فقد أكد شرطة المحافظة أنها "لن تتهاون في ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسكينة واستقرار مدينة تعز، ومناطقها المحررة، واستهداف حياة المواطنين فيها".

ودعت الأجهزة الأمنية، "جميع المواطنين التعاون معها، والإبلاغ الفوري عن تواجد أي مشتبهين أو مطلوبين أمنيًا".

