شكرا لبحثكم عن خبر كشف مطالب صلاح للبقاء في ليفربول.. "شرط وحيد" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف صحيفة "الميرور" البريطانية تفاصيل تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، مشيرة إلى أنه طالب بالحصول على راتب ضخم من أجل تمديد عقده.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إدارة ليفربول ترغب باستمرار محمد صلاح مع "الريدز" لمدة عامين إضافيين بشروط مالية أفضل، مبينة أنها ستجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي من حيث الرواتب.

وأكدت أن صلاح يريد الحصول على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني للموافقة على تمديد عقده مع النادي، مستغلا رغبة الإدارة في حسم ملف التجديد وفي ضوء اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

وشددت الصحيفة البريطانية أن المعطيات السابقة تجعل موقف الفرعون المصري أقوى من ليفربول، الأمر الذي سيضع إدارة النادي في مفاوضات صعبة مع وكلائه وقد ترضخ في المستقبل لشروطه، خصوصا أنه ما زال يقدم مستويات جيدة مع الفريق.

وختمت أن عمالقة أندية أوروبا يهتمون بالحصول على خدمات محمد صلاح وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان وباريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن عقد محمد صلاح ينتهي مع ليفربول يوم 30 يونيو 2023، ويتقاضى النجم المصري 200 ألف إسترليني أسبوعيا في عقده الحالي.

وانتقل صلاح إلى ليفربول عام 2017، من روما الإيطالي، وفاز مع "الريدز" بأربعة ألقاب، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأحرز النجم المصري 127 هدفا بقميص ليفربول خلال 206 مباريات في مختلف المسابقات، إضافة إلى 49 تمريرة حاسمة.