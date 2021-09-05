شكرا لبحثكم عن خبر أول مهمة رياضية خارجية لمنتخب أفغاني بعد عودة طالبان والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - في أول زيارة خارجية يقوم بها منتخب رياضي أفغاني بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، وصل منتخب الكريكت تحت 19 عاما إلى بنغلادش، السبت.
وسيواجه منتخب أفغانستان للكريكت نظيره البنغالي في الفئة العمرية ذاتها، في سلسلة مباريات دولية بالفترة بين 10 و25 سبتمبر الجاري، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.
وقال المتحدث باسم اتحاد الكريكت في بنغلادش رابيد إمام: "المجموعة الأولى المكونة من 8 لاعبين وصلت دكا السبت. اللاعبون الباقون سيصلون في مجموعتين أخريين لاحقا".
وتعد الكريكت واحدة من أكثر الرياضات شعبية في أفغانستان وبنغلادش وباكستان والهند.
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع بدء انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
وثارت مخاوف من إمكانية توقف الأنشطة الترفيهية في أفغانستان مع عودة الحركة المتشددة إلى السلطة، فيما أكدت طالبان أنها ستحترم حقوق الإنسان في البلاد.
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