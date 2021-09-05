شكرا لبحثكم عن خبر بوجبا: عودة رونالدو إضافة قوية.. وحديثي الغاضب مع ديشامب طبيعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث بول بوجبا نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد عن أمور عديدة تخص مسيرته مع الديوك والفريق الإنجليزي.

وقال بوجبا عن عودة كريستيانو لصفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف "إنه لمن دواعي سروري دائمًا اللعب مع الأفضل، إنها إضافة قوية للفريق، سيزداد المستوى، ونريد أن يسير كل شيء على ما يرام".

وأضاف عبر قناة TF1 "كذلك رافائيل فاران صفقة مفيدة وإيجابية للنادي، تجمعني به علاقة جيدة، ونلعب بالمنتخب سويا منذ فترة طويلة، وسعيد بانضمامه لأنه سيفيد الفريق بخبراته وإمكانياته".

وتطرق بوجبا لإخفاق منتخب فرنسا بالخروج من دور الـ16 لبطولة يورو 2020، مضيفا "لا أحب الخسارة، لذلك كنت بحاجة إلى هذه الإجازات لأنسى كل شيء، فالخسارة أمام سويسرا كانت مؤلمة للغاية، لم يتخيل أحد أنه بعد تقدمنا في النتيجة 3-1، سنخسر في النهاية، أعتبرها هزيمة لفرنسا أكثر منها انتصارا لسويسرا".

وتابع "بالطبع شعرنا بالضيق كثيرا بعد الخروج من اليورو، لكن علينا تجاوز الماضي والتطلع للأمام، ونستعد للمرحلة الجديدة وبداية مشوارنا نحو كأس العالم 2022".

ونفى نجم مانشستر يونايتد أي توتر في العلاقة بينه وبين ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، مشددا "لا يوجد شيء على الإطلاق، كل شيء يسير على ما يرام مع المدرب".

وأتم تصريحاته "في بعض الأحيان تكون الأجواء متوترة عندما يتبادل اللاعب الحديث مع مدربه، قد يحدث ذلك في الملعب أو في غرفة خلع الملابس، هذا طبيعي في كرة القدم".