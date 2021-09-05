لقاء بعدن يبحث أوضاع النازحين وسبل الجهود الإنسانية بالمجال الإغاثي والإنساني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة شؤون النازحين نجيب السعدي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن جويل اندرسين، أوضاع النازحين وسبل مواصلة الجهود الإنسانية للنازحين في بلادنا بالمجال الإغاثي والإنساني .



وأكد السعدي، أن العمل الإغاثي في بلادنا يواجه تحديات كبيرة أهمها استمرار حرب الانقلابيين الحوثيين التي تسببت في التهجير القسري للمواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها إلى جانب شحة الموارد المالية..لافتاً الى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمثل الشريك الاول للجانب الحكومي في تنسيق جهود دعم النازحين .

وتطرق اللقاء، إلى إشراك الجانب الحكومي في التخطيط وتحديد الاحتياجات ودعم المجتمع المضيف بنسبة ١٥ الى ٢٠ بالمائة من التدخلات مع زيادة نسبة البرامج والمشاريع الدعمة والخروج الآمن للسياسة الإغاثية للمنظمات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين من المساعدات .

من جانبه ثمن مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ،تعاون الحكومة الشرعية في تسهيل الأعمال الإغاثية وإيصالها للنازحين والعمل على استمرار تقديم المساعدات بما يخدم عملية إرساء وإحلال السلم المجتمعي في اليمن .

بحث رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة شؤون النازحين نجيب السعدي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن جويل اندرسين، أوضاع النازحين وسبل مواصلة الجهود الإنسانية للنازحين في بلادنا بالمجال الإغاثي والإنساني .

وأكد السعدي، أن العمل الإغاثي في بلادنا يواجه تحديات كبيرة أهمها استمرار حرب الانقلابيين الحوثيين التي تسببت في التهجير القسري للمواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها إلى جانب شحة الموارد المالية..لافتاً الى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمثل الشريك الاول للجانب الحكومي في تنسيق جهود دعم النازحين .

وتطرق اللقاء، إلى إشراك الجانب الحكومي في التخطيط وتحديد الاحتياجات ودعم المجتمع المضيف بنسبة ١٥ الى ٢٠ بالمائة من التدخلات مع زيادة نسبة البرامج والمشاريع الدعمة والخروج الآمن للسياسة الإغاثية للمنظمات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين من المساعدات .

من جانبه ثمن مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ،تعاون الحكومة الشرعية في تسهيل الأعمال الإغاثية وإيصالها للنازحين والعمل على استمرار تقديم المساعدات بما يخدم عملية إرساء وإحلال السلم المجتمعي في اليمن .