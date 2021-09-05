وكيل محافظة تعز يناقش مع مسؤول اممي الاحتياجات الخدمية والاغاثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الاكحلي، اليوم، مع نائب منسق الشؤون الانسانية في اليمن ديجو زوريلا، والوفد المرافق له ، الاحتياجات الخدمية والاغاثية واحتياجات النازحين .



واستمع الوفد الاممي الذي يزور المحافظة، من مدراء مكاتب التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والتعليم الفني والتربية والتعليم والنظافة ومؤسسة المياه والصرف الصحي، واللجنة الفرعية للاغاثة والوحدة التنفيذية للنازحين، الى مجمل الاوضاع الخدمية والاحتياجات اللازمة والصعوبات التي عانتها تعز من حرب ودمار لمعظم البنية التحتية وضرورة التدخلات الانسانية وضرورة دعم تلك المكاتب الخدمية لتنفيذ الخدمات الاساسية للسكان في المحافظة بالشكل المطلوب واغاثة المتضررين .

ويزور منسق الشؤون الانسانية، مدينة تعز لتقييم عمليات الامم المتحدة وتدخلاتها في المحافظة وزيارة عدد من مخيمات النازحين .