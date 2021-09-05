شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1,495 لغما في اليمن خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2021م، من انتزاع 1,495 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، ان الالغانم التي انتزعها بينها 14 لغماً مضاداً للأفراد، و834 لغماً مضاداً للدبابات، و646 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، ليصبح بذلك إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 272 ألفاً و770 لغماً، زرعتها ميلشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل العديد من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن.