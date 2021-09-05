البركاني يشارك في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يشارك رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا تحت شعار (القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعلية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض).



ويهدف المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان النمساوي بالتعاون مع الأمم المتحدة، المنعقد خلال الفترة من 7 وحتى 8 سبتمبر الجاري بمشاركة رؤساء برلمانات من جميع أنحاء العالم، إلى تعزيز البُعد البرلماني للحوكمة العالمية، والوقوف والتركيز على الأولويات التي تتطلب اتخاذ إجراءات برلمانية دولية عاجلة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا والتعافي بعدها، وحالة الطوارئ المناخية، ومكافحة المعلومات المضللة، ومشاركة الشباب في الحياة السياسية.

هذا وكان رئيس مجلس النواب قد وصل، اليوم، الى العاصمة النمساوية فيينا ومعه عضوا المجلس علي عشال وعبد الرحمن معزب، حيث كان في استقبالهم سفير بلادنا لدى جمهورية النمسا الاتحادية هيثم شجاع الدين.