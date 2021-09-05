وزير الصحة يترأس اجتماعاً موسعاً للجنة كوفاكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع موسع للجنة كوفاكس، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، النتائج المحققة للجولة الأولى من حملة التحصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومراجعة وتقييم التحديات التي تواجهها.



وأشاد الدكتور بحيبح في الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بالدور الكبير الذي لعبته لجنة كوفاكس الرئيسية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا..مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة الكفيلة بتصحيح العمل ومحاسبة المخالفين..داعياً لجنة كوفاكس إلى التحقق من مشكلة إدخال للروابط الالكترونية.. لافتا إلى ضرورة اعادة النظر في توزيع حصص اللقاح وفقاً لمعطيات الجولة الأولى.

واستعرض الاجتماع، سير الاعداد والتهيئة لإنفاذ الجولة الثانية واعطاء لقاح جونسون آند جونسون ..مشدداً على ضرورة الالتزام بسياسات التلقيح واعطاء الصلاحيات للمحافظات، في منح الروابط الالكترونية لمن تلقوا لقاح جونسون آند جونسون وعلى المحافظات تقع المسؤولية في منح المديريات الصلاحيات.

وكلف الإجتماع، المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بالعمل على تكثيف الحملة الإعلامية في وسائل الإعلام المختلفة والتعريف بطرق تسجيل المستهدف عبر منصة وزارة الصحة.