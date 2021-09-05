مناقشة تحضيرات إستضافة شبوة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد، اليوم، في مكتب الشباب والرياضة بمحافظة شبوة برئاسة وكيل المحافظة المساعد سالم الأحمدي، التحضيرات والإستعدادات لإستضافة المحافظة، لفرق المجموعة الثانية من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم التي ستنطلق مبارياتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري.



واستعرض الاجتماع، التصورات الخاصة بالجهات المعنية لتوفير التسهيلات اللازمة لفرق المجموعة الثانية التي تضم فرق صقر تعز وشعب إب وأهلي ويرموك صنعاء ووحدة وشعلة عدن وهلال الحديدة والإمكانيات المطلوب توفرها لإنجاح فعاليات هذا التجمع الكروي.

وشدد الوكيل الأحمدي، على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل إنجاح البطولة..مؤكدا استعداد قيادة المحافظة دعم ومساعدة كافة الجهود المبذولة لنجاح البطولة.