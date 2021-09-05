بن حبريش يناقش سير العمل في مسح الحالات الجديدة للضمان الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم، مع مدير فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بساحل حضرموت عبدالله الحامد، سير تنفيذ مسح الحالات الجديدة المستفيدة من الضمان الاجتماعي.



واستعرض الاجتماع، المسح الميداني لثلاثة آلاف و200 أسرة في مديرية بروم ميفع هذا الشهر ضمن مشروع النقد مقابل الغذاء عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، والأنشطة التي نفذها الصندوق خلال هذا العام، ومنها صرف الحوالات النقدية الأخيرة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف مديريات ساحل حضرموت البالغة 36 ألف و294 حالة، بمبلغ ربعي معتمدة 74 مليون ريال، والإجراءات المتخذة لتسهيل عملية الصرف وتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي من استلام مستحقاتهم المالية بسهولة.

الى ذلك، حث الوكيل بن حبريش، فريق نادي شعب حضرموت، لكرة السلة، على تحقيق نتائج إيجابية وعكس صورة مميزة عن الرياضة اليمنية، في البطولة العربية للأندية الأبطال التي ستقام في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر القادم.

جاء ذلك خلال لقاء بن حبريش، مع رئيس النادي عامر بن مرضاح، للاطلاع على استعدادات الفريق بالمعسكر التدريبي لهذه البطولة، وبطولة كأس الجمهورية - المرحلة الثانية لتجمع سيئون التي ستنطلق منافساتها الثلاثاء القادم.

وأكد الوكيل على ضرورة الاستعداد الجيد وتوفير المناخ المناسب للمشاركة في هذه البطولة بما يمكن الفريق من المنافسة والظهور المشرف بين الأندية العربية.