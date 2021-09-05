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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمين عام محلي المهرة يضع حجر الأساس لمشروع مركز الندوة التنموي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
وضع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، حجر الأساس لمشروع مركز الندوة التنموي بالمحافظة.
وأكد نيمر، حرص السلطة المحلية بالمحافظة، على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع..مثمناً جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تنفيذ هذا المشروع.
من جانبه أوضح منسق المشاريع بالندوة العالمية للشباب الإسلامي باليمن عثمان صويلح، أن المشروع يتكون من مسجد ومركز تدريب يقدم مجموعة من الخدمات التنموية للشباب.