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أمين عام محلي المهرة يضع حجر الأساس لمشروع مركز الندوة التنموي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمين عام محلي المهرة يضع حجر الأساس لمشروع مركز الندوة التنموي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

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وضع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، حجر الأساس لمشروع مركز الندوة التنموي بالمحافظة.

 

وأكد نيمر، حرص السلطة المحلية بالمحافظة، على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع..مثمناً جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تنفيذ هذا المشروع.

 

من جانبه أوضح منسق المشاريع بالندوة العالمية للشباب الإسلامي باليمن عثمان صويلح، أن المشروع يتكون من مسجد ومركز تدريب يقدم مجموعة من الخدمات التنموية للشباب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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