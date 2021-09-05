التوقيع على إتفاقية شراكة لدعم وتأهيل قسمي العظام والرقود بهيئة مستشفى سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

جرى بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، التوقيع على إتفاقية شراكة لدعم وتأهيل وترميم قسمي العظام ورقود الرجال بهيئة مستشفى سيئون العام بالوادي والصحراء بتمويل مشترك بين السلطة المحلية بالوادي والصحراء ومنظمة يمن أيد.



وتشمل الاتفاقية التي وقعها عن السلطة المحلية وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري وعن مكتب الصحة مدير عام الصحة

الدكتور هاني العمودي وعن هيئة مستشفى سيئون رئيس الهيئة الدكتور أنيس عيديد، وعن منظمة يمن أيد مدير مكتب المنظمة باليمن ماجد حميد الحاج، القيام بأعمال الترميم والصيانة ودعم قسم العمليات تخصص العظام بأطقم جراحية ومستلزمات ومعدات طبية لإجراء عمليات جراحية في العظام ، إضافة إلى تعزيز دور القسم والمساعدة في تخفيف العبء عليهم ، و رفع الطاقة الاستيعابية لقسم العظام داخل الهيئة .

كما تضمنت الاتفاقية إنجاز أعمال هذا المشروع خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتقديم أدوات ومعدات للهيئة بالتنسيق مع قسم العظام.