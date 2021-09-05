شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بوادي حضرموت تنتخب هيئة إدارية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتخبت الجمعية العمومية لجمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بوادي حضرموت، هيئة إدارية جديدة مكونة من تسعة أعضاء برئاسة محمد سالم باسعيده، ومحمد علي باحنان، نائبا للرئيس، ولجنة للرقابة والتفتيش مكونة من ثلاثة اشخاص برئاسة ربيع باصالح.



وجرى في الاجتماع المنعقد تحت شعار "عطاء متواصل للارتقاء بالصم والبكم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع"، بحضور ممثل مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت محمد بايعشوت مناقشة التقرير العام عن الأنشطة الإدارية والمالية وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش المقدمين عن مجمل أنشطتهما وأعمالهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة.