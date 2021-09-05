بدء دورة تدريبية بسيئون في مجال تصميم وتخطيط الطرق باستخدام برنامج (Autodesk Civil 3D)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، دورة تدريبية في مجال تصميم وتخطيط الطرق باستخدام برنامج (Autodesk Civil 3D) والتي تنظمها الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية والتدريب بديوان وكيل المحافظة .



وتهدف الدورة خلال الفترة من 5 – 20 سبتمبر الجاري، الى تأهيل 26 مشاركاً من المهندسين العاملين في مجال هندسة وتصميم الطرق والمشاريع ذات الطبيعة الخطية بمكاتب ومديريات وادي حضرموت والصحراء واكسابهم المزيد من المهارات والخبرات لإعداد دراسات فنية متكاملة وفق الاشتراطات والقواعد المتبعة في أرقى وأحدث المؤسسات الهندسية .

وفي افتتاح الدورة أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، الى أهمية البرنامج التدريبي في رفع قدرات ومهارات المشاركين وتحسين مستوى أدائهم نحو الأفضل لاسيما في المشاريع الحيوية كالطرقات.

فيما أكد المدير العام للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب المهندس عمر باشدادة، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الاهتمام والحرص على الارتقاء بقدرات المهندسين في مختلف التخصصات لما من شأنه تحسين مستوى الأداء والعمل باحترافية ومهنية لتحقيق مزيدا من النجاحات.