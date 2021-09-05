وكيل حضرموت يطلع على أنشطة مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي، اليوم، على أنشطة مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة وتدخلاتها في خدمة الأطفال ورعايتهم وتأهيلهم.



وأستمع بن حبريش من مسؤول العلاقات بالمؤسسة صالح مسيعد ومديرة مكتب المكلا آزال العريقي، إلى شرح مفصل حول أنشطة المؤسسة وتدخلاتها في خدمة الأطفال ورعايتهم وتأهيلهم، واستعداداتها للمشاركة في مؤتمر الطفل الدولي الثالث بالأردن.

وأكد وكيل أول حضرموت، على أهمية دور المؤسسات المجتمعية والتطوعية في اسناد الجهود الرسمية في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم المشاريع التي تخدم المرأة والطفل.