اخبار الخليج / اخبار اليمن

وكيل حضرموت يطلع على أنشطة مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل حضرموت يطلع على أنشطة مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي، اليوم، على أنشطة مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة وتدخلاتها في خدمة الأطفال ورعايتهم وتأهيلهم.

 

وأستمع بن حبريش من مسؤول العلاقات بالمؤسسة صالح مسيعد ومديرة مكتب المكلا آزال العريقي، إلى شرح مفصل حول أنشطة المؤسسة وتدخلاتها في خدمة الأطفال ورعايتهم وتأهيلهم، واستعداداتها للمشاركة في مؤتمر الطفل الدولي الثالث بالأردن.

 

وأكد وكيل أول حضرموت، على أهمية دور المؤسسات المجتمعية والتطوعية في اسناد الجهود الرسمية في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم المشاريع التي تخدم المرأة والطفل.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا