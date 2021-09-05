شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تدين الهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت جمهورية مصر العربية، امس عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، فضلاً عن الطائرات المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها بنجاح.



وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، وقوفها بجانب المملكة في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين الشقيقين، معربة عن مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.